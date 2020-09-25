İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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11.00Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, TİM tarafından düzenlenen, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" Prestij Kitabı'nın tanıtım toplantısına katılacak.

11.00

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, TİM tarafından düzenlenen, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" Prestij Kitabı'nın tanıtım toplantısına katılacak.

17.00Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, bağımlılıklarla mücadele etmek, önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı faaliyetlerini yaygınlaştırılmak üzere "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı