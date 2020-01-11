ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

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14: 30-Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i Kabul edecek (Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi) 13: 00-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
11.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:07
14: 30
-Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i Kabul edecek
(Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi)
13: 00-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Kaynak: DHA