ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması
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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

14: 30-Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i Kabul edecek (Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi) 13: 00-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

11.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:07
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

14: 30

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı 'i Kabul edecek

 (Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi) 

13: 00-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. 


Kaynak: DHA
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