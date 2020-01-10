ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

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09.00CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek "Kanal İstanbul Çalıştayı"na katılacak.
10.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:15
09.00CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek "Kanal İstanbul Çalıştayı"na katılacak.
11.30TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
10.00
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
Kaynak: DHA