ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

10.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:15

09.00

11.30TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirecek.

10.00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

Kaynak: DHA