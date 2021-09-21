ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

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Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısını DHA FEED 1'den yayınlamaktayız.
Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısını Dha FEED 1'den yayınlamaktayız
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz
Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi
Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı