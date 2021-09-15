ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

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19.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolcu Bright Osayi-Samuel'in Eintracht Frankfurt maçı öncesinde düzenleyeceği basın toplantısını DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamayı planlamaktayız19.
19.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolcu Bright Osayi-Samuel'in Eintracht Frankfurt maçı öncesinde düzenleyeceği basın toplantısını Dha Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamayı planlamaktayız
19.45 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ve bir futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde düzenleyeceği basın toplantısını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamayı planlamaktayız
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri