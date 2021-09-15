ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

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19.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolcu Bright Osayi-Samuel'in Eintracht Frankfurt maçı öncesinde düzenleyeceği basın toplantısını DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamayı planlamaktayız19.

19.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolcu Bright Osayi-Samuel'in Eintracht Frankfurt maçı öncesinde düzenleyeceği basın toplantısını Dha Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamayı planlamaktayız

19.45 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ve bir futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde düzenleyeceği basın toplantısını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamayı planlamaktayız


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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