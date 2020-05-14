ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

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"SURVİVOR 2020" YARIŞMA PROGRAMININ ÇEKİMLERİ İÇİN DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE BULUNAN YAPIMCI ACUN ILICALI'NIN EKİBİ, TÜRK HAVA YOLLARI'NA AİT UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ.
14.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:25
"SURVİVOR 2020" YARIŞMA PROGRAMININ ÇEKİMLERİ İÇİN DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE BULUNAN YAPIMCI ACUN ILICALI'NIN EKİBİ, TÜRK HAVA YOLLARI'NA AİT UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ. EKİP BİR SÜRE KARANTANİYA ALINACAK. İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN CANLI YAYINDAYIZ
İstanbul DHA
Kaynak: DHA