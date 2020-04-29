Abonelerimizin dikkatine;

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Türkiye'de farklı dönemleri yaşamış, ilmi çalışmaları, eserleri ve yetiştirdikleri binlerce öğrencileriyle İslam'ın evrensel mesajının taşıyıcıları olmuş, Anadolu'nun kadim geleneğinden beslenmiş alimlerle röportajlardan oluşan "Türkiye'nin Yaşayan İlim Hazineleri" başlıklı haber paketinin...
29.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:20
Türkiye'de farklı dönemleri yaşamış, ilmi çalışmaları, eserleri ve yetiştirdikleri binlerce öğrencileriyle İslam'ın evrensel mesajının taşıyıcıları olmuş, Anadolu'nun kadim geleneğinden beslenmiş alimlerle röportajlardan oluşan "Türkiye'nin Yaşayan İlim Hazineleri" başlıklı haber paketinin yayınına bugünden itibaren başlanacaktır. Saygılarımızla.
AA
Kaynak: AA