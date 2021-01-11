ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE-ERZURUM/FENERBAHÇE MAÇI SONRASI TEKNİK ADAM AÇIKLAMALARINI CANLI YAYINLAMAKTAYIZ
11.01.2021 19:16 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:20
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonrasında düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarını DHA FEED 2 üzerinden yayınlamaktayız.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonrasında düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarını DHA FEED 2 üzerinden yayınlamaktayız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı