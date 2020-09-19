ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından siyah beyazlı ekibin yardımcı antrenörü Murat Şahin ve deplasman ekibinin teknik direktörü Tamer Tuna'nın düzenlediği basın toplantısını DHA Feed 1 üzerinden yayınlamaktayız.

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE
19.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:13

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından siyah beyazlı ekibin yardımcı antrenörü Murat Şahin ve deplasman ekibinin teknik direktörü Tamer Tuna'nın düzenlediği basın toplantısını DHA Feed 1 üzerinden yayınlamaktayız.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Cem Yılmaz Seda Sayan Fahriye Evcen
Spor Tisserand Erol Bulut Tamer Tuna Josef De Souza Marcel Tisserand
Daha Fazla Adana Bursa Fransa Antalyaspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 22:13:35. #1.14#
title