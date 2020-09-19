ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından siyah beyazlı ekibin yardımcı antrenörü Murat Şahin ve deplasman ekibinin teknik direktörü Tamer Tuna'nın düzenlediği basın toplantısını DHA Feed 1 üzerinden yayınlamaktayız.
19.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:13
Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından siyah beyazlı ekibin yardımcı antrenörü Murat Şahin ve deplasman ekibinin teknik direktörü Tamer Tuna'nın düzenlediği basın toplantısını DHA Feed 1 üzerinden yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA