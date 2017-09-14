Abonelerimize Duyuru

TÜRKİYE'DEN KAÇIRILARAK İSVİÇRE GÜMRÜĞÜNDE ELE GEÇİRİLEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNİN CENEVRE'DE TESLİM ALDIĞI 'HERAKLES LAHİDİ' ANTALYA'YA GETİRİLDİ.. CANLI YAYINDAYIZ



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