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Abonelerimize Duyuru

TÜRKİYE'DEN KAÇIRILARAK İSVİÇRE GÜMRÜĞÜNDE ELE GEÇİRİLEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNİN CENEVRE'DE TESLİM ALDIĞI 'HERAKLES LAHİDİ' ANTALYA'YA GETİRİLDİ.

Abonelerimize Duyuru

TÜRKİYE'DEN KAÇIRILARAK İSVİÇRE GÜMRÜĞÜNDE ELE GEÇİRİLEN  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNİN CENEVRE'DE TESLİM ALDIĞI 'HERAKLES LAHİDİ' ANTALYA'YA GETİRİLDİ..  CANLI YAYINDAYIZ 

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