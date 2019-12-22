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Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI...

Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI vermeyi planlamaktayız. Taraftarların otobüslere binmesi ve otobüs içindeki Kadıköy yolculuğunu abonelerimize CANLI yansıtmayı planlamaktayız.Bilgilerinize sunarız.

22.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:56
Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI...

taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI vermeyi planlamaktayız. Taraftarların otobüslere binmesi ve otobüs içindeki yolculuğunu abonelerimize CANLI yansıtmayı planlamaktayız.

Bilgilerinize sunarız


Kaynak: DHA
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