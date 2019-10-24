ABNA-SE Takip Komitesi İstanbul'da toplandı
Anadolu Ajansının (AA) dönem başkanlığını yürüttüğü Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Takip Komitesi, İstanbul'da toplandı.
Anadolu Ajansının (AA) dönem başkanlığını yürüttüğü Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Takip Komitesi, İstanbul'da toplandı.
AA'nın ev sahipliğinde İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, AA'yı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, ABNA-SE Genel Sekreterliğini yürüten Atina Haber Ajansı/Makedonya Basın Ajansı ANA/MPA'yı Dış İlişkiler Başdanışmanı Michalis Psilos temsil etti.
Toplantıda, ABNA-SE ile ilgili AA dönem başkanlığında yapılan çalışmalar ve bir sonraki genel kurulun gündemi konuşuldu.