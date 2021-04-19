ABN AMRO, "kara para" soruşturmasında 480 milyon avro cezayı kabul etti
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ABN AMRO, "kara para" soruşturmasında 480 milyon avro cezayı kabul etti

ABN AMRO, 'kara para' soruşturmasında 480 milyon avro cezayı kabul etti
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'nın üçüncü büyük bankası ABN AMRO, kara para aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin çeşitli gereklilikleri yerine getirmemesi nedeniyle 480 milyon avro ceza ödeyeceğini bildirdi.

Hollanda'nın üçüncü büyük bankası ABN AMRO, kara para aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin çeşitli gereklilikleri yerine getirmemesi nedeniyle 480 milyon avro ceza ödeyeceğini bildirdi.

ABN AMRO'dan yapılan açıklamada, kara para aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesinde "ciddi ihmalleri" bulunduğu gerekçesiyle Hollanda Kamu Savcılığı Servisi'nce (DPPS) yürütülen soruşturmada anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında 300 milyon avro para cezası, 180 milyon avro kara para aklanan işlemlerden elde edilen gelirden olmak üzere toplam 480 milyon avro ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, ABN AMRO'nun 2014-2020 döneminde finansal ekonomik suçları önlemek için müşteri durum tespit politikalarının uygulanmasında ciddi eksiklikler olduğunu kabul ettiği aktarıldı.

ABN AMRO CEO'su Robert Swaak, anlaşmaya ilgili "Müşterilerin, ABN AMRO'daki hesaplarını kötüye kullanmalarını önlemede yeterince başarılı olamadık ve bunun tüm sorumluluğunu alıyoruz." dedi.

Savcılıktan yapılan açıklamada da bankanın 3 üst düzey yetkilisinin "kara para aklama ihmalinde" sorumluluğu olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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