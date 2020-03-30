Abluka altındaki Gazze koronavirüsle mücadelede ciddi krizle karşı karşıya
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Abluka altındaki Gazze koronavirüsle mücadelede ciddi krizle karşı karşıya - Haberler
Filistin, Türkiye, İsrail, Gazze, Güncel

Abluka altındaki Gazze koronavirüsle mücadelede ciddi krizle karşı karşıya

İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin had safhada olduğu Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele noktasında ciddi bir krizle karşı karşıya bulunulduğu bildirildi.

30.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:02
Abluka altındaki Gazze koronavirüsle mücadelede ciddi krizle karşı karşıya

İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin had safhada olduğu Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele noktasında ciddi bir krizle karşı karşıya bulunulduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki mevcut tıbbi malzemelerin Kovid-19'la mücadelede çok kısıtlı kaldığını belirtti.

"Tıbbı teçhizatlar, koruyucu malzemeler, laboratuvar gereçleri ve solunum cihazları eksikliği nedeniyle boğucu büyük bir krizle karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Kudra, bu durumun son günlerde dünyadaki sağlık sistemleri için en önemli tehdidi oluşturan koronavirüsle mücadele konusunda endişelerini artırdığını vurguladı.

Kudra, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşları ile tüm yardım kurumlarına, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünün iyileştirilmesi için acil müdahale" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi umut olacak

Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı ve koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredilen dev hastane bölge halkı için büyük önem taşıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından inşa edilen Filistin'in en büyük sağlık merkezi Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Filistinli yetkililere devredildiği belirtilmişti.

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altında sağlık sisteminin zor günlerden geçtiği Gazze'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde Filistinlilerin umudu olacak.

Gazze'deki vaka sayısı 9

Gazze'de ilk koronavirüs, 19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişide tespit edilmişti.

Filistin makamlarının son açıklamalarına göre Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 9 koronavirüs vakası kaydedildi.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde halk başta ekonomi, sağlık ve eğitim olmak üzere pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Prens Charles
Spor Rüştü Reçber Yılmaz Vural Bülent Uygun Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Abluka altındaki Gazze koronavirüsle mücadelede ciddi krizle karşı karşıya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 21:10:03. #1.15#
title