Abluka altındaki Gazze koronavirüsle mücadelede ciddi krizle karşı karşıya İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin had safhada olduğu Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele noktasında ciddi bir krizle karşı karşıya bulunulduğu bildirildi.

İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin had safhada olduğu Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele noktasında ciddi bir krizle karşı karşıya bulunulduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki mevcut tıbbi malzemelerin Kovid-19'la mücadelede çok kısıtlı kaldığını belirtti.

"Tıbbı teçhizatlar, koruyucu malzemeler, laboratuvar gereçleri ve solunum cihazları eksikliği nedeniyle boğucu büyük bir krizle karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Kudra, bu durumun son günlerde dünyadaki sağlık sistemleri için en önemli tehdidi oluşturan koronavirüsle mücadele konusunda endişelerini artırdığını vurguladı.

Kudra, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşları ile tüm yardım kurumlarına, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünün iyileştirilmesi için acil müdahale" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi umut olacak

Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı ve koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredilen dev hastane bölge halkı için büyük önem taşıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından inşa edilen Filistin'in en büyük sağlık merkezi Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Filistinli yetkililere devredildiği belirtilmişti.

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altında sağlık sisteminin zor günlerden geçtiği Gazze'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde Filistinlilerin umudu olacak.

Gazze'deki vaka sayısı 9

Gazze'de ilk koronavirüs, 19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişide tespit edilmişti.

Filistin makamlarının son açıklamalarına göre Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 9 koronavirüs vakası kaydedildi.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde halk başta ekonomi, sağlık ve eğitim olmak üzere pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Kaynak: AA