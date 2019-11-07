Abluka altında yaşayan Gazzeli gençler sokak dansı ile stres atıyor

07.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:12

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli gençler, "break dance" olarak da bilinen sokak dansı yaparak zorlu hayat şartlarının getirdiği olumsuzlukların üstesinden gelmeye çalışıyor.

Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sokak aralarında toplanan gençler, oluşturdukları küçük bir grupla "hip hop" müzik eşliğinde dans ederek hem sıkıntılarla dolu hayatlarına renk katıyor hem de beden disiplinlerine katkı sağlıyor.

AA muhabirine konuşan sokak dansçısı Ahmed el-Gariz, Gazze'de hip hop ve sokak dansını öğretmek için açtıklarını mekanın gençlerin uğrak yerlerinden olduğunu söyledi.

Gariz, "Okul" adını verdikleri mekanı, Gazze'de break dance, rap ve grafitinin yaygınlaşması için ilk kültürel basamak olarak nitelendirdi.

Gazze halkı zamanla sokak dansına alıştı

Gazze'de sokak dansının ilk olarak 2001'de bireysel olarak görülmeye başladığını aktaran Gariz, 2004'te "Campus Breaker" isimli dans ekibinin kurulduğunu anlattı.

Filistin halkının muhafazakar yapısı sebebiyle insanların ilk başta bu dansı yadırgadığını söyleyen Gariz, ancak zaman içinde yavaş yavaş alıştıklarını dile getirdi.

Sokak dansının yaygınlaşması için "Campus Breaker" ekibinin halkın ortak sorunları olan yoksulluk, işsizlik ve İsrail ihlalleri gibi sosyal temalara yönelmeye ve bunları danslarına entegre etmeye karar verdiğini belirten Gariz, bu yolla toplumda bu sanatın yer bulmaya başladığını ifade etti.

Zorlukların oluşturduğu psikolojik baskıdan dansla kurtuluyorlar

Gariz, sokak dansının aynı zamanda bedensel yeterlilik gerektirdiğine dikkati çekerek, "Bu dans, gençlerin spor yapmalarını sağladığı gibi kişisel temizlik ve zaman yönetimini öğrenmelerine de yardımcı oluyor." dedi.

Filistinli genç, bu dansın çocukların İsrail ablukası ve Gazze'deki hayat şartlarının meydana getirdiği psikolojik sıkıntılarından kurtulmalarına da yardımcı olduğunu aktardı.

Yerel yarışmadan Avrupa sahnesine

Gazze'de yaptıkları çalışmalarla "Campus Breaker" takımının, her birinde 8-10 kişinin olduğu toplam 5 ekipten oluşan bir dans grubu haline geldiğini vurgulayan Gariz, takımda 6 ila 20 yaş aralığında dansçıların yer aldığını dile getirdi.

Gariz, 2015'te Gazze'de düzenledikleri yerel yarışmanın ardından "Campus Breaker" takımının Filistin'i temsilen Avrupa ülkelerine gittiğini ve burada Gazze'de yaşanan zorluklara dikkati çekmek için performans sergilediğini ifade etti.

Kaynak: AA