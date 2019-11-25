Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

25.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:44

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Fesih K.(22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, U.D. (16) ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Fesih K.'yi parka çağırdı. Burada konuşmaya başlayan şahıslar tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından U.D. yanında bulunan bıçakla Fesih K.'ye saldırdı. Olay sırasında ağır yaralanan Fesih K.(22) sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fesih K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybederken, katil zanlısı U.D. (16) emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.



Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde ifadesi alınan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA