Ablasını ve Erkek Arkadaşını Silahlı Vuran Genç Yakalandı

Ablasını ve Erkek Arkadaşını Silahlı Vuran Genç Yakalandı

Samsun’da ablasını ve erkek arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Ablasını ve Erkek Arkadaşını Silahlı Vuran Genç Yakalandı

Samsun'da ablasını ve erkek arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde ablası C.Ş.'yi ve hemen ardından da Karşıyaka Mahallesi'nde ablasının arkadaşı olduğu iddia edilen S.B.'yi bacaklarından tabancayla yaralayan C.Ş. (19) olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili C.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.