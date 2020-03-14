Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi Konya'da eniştesiyle kavga ederken rastgele ateş ederek ablasının ölümüne neden olduğu iddia edilen iki şüpheli kardeş adliyeye sevk edildi.

Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da eniştesiyle kavga ederken rastgele ateş ederek ablasının ölümüne neden olduğu iddia edilen iki şüpheli kardeş adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. ve ağabeyi Haydar B.(39), ablasının evine gitti. Gece de tartıştıkları öğrenilen abla, iki kardeşi ve eniştesi arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin B. ruhsatsız silahını çıkararak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu abla Bahtiyar Kip kolundan ve karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden uzaklaşan iki kardeş kuru sıkıdan bozma ruhsatsız silahı babalarının evinin arkasında bulunan bir kovuğa sakladı. Polis olayla ilgili şüpheli kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden Hüseyin B.'nin yaralama, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, silahla tehdit ve hırsızlık gibi 26 suç kaydı olduğu öğrenildi. Denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen şüphelinin, "Ben öldürmedim, ablama ateş etmedim" dediği öğrenildi.

Şüphelileri polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA