Ablasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

11.10.2019 10:58

Güngören'de, ablasını öldüren sanık Bilal Takır, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Takır ile avukatı katıldı.

Son sözü sorulan sanık Bilal Takır, ölen kişinin ablası olduğunu, 1,5 yıldır cezaevinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu başka bir acı. Her görüşte ben annemle gözyaşı döküyorum. İçim yanıyor. İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Ölmüş olduğunu bilsem niye ona sonrasında mesaj atayım." diye konuştu.

Bu olayın bir namus meselesi olmadığını savunan sanık Takır, "Olay bir anda oldu. Çok üzgünüm." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Takır'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Haziran 2018'de Güngören'de maktul Hatice Uzun'un doğal gaz borusuna bağlanmış iple kendisini astığının ihbar edildiği anlatılarak, olay yerine giden polisin incelemesinin ardından olayı "şüpheli ölüm" olarak kaydetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Maktul Uzun'un şüpheli ölümü üzerine sanık Bilal Takır'ın 2 Temmuz 2018'de 155 ihbar hattını arayarak "Bacımı öldürdüm, gelip beni alın." dediği ve olay yerine giden polislerce sanığın yakalandığı ifade edilen iddianamede, maktul Hatice Uzun ile sanık Bilal Takır'ın kardeş oldukları kaydedilmişti.?

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Bilal Takır, ablasının eşi olan Osman Uzun'un kendisini aradığını, "ablasının başka erkeklerle ilişkisi olduğuna dair fotoğraflar gösterdiğini ve boşanmak istediğini" söylediğini aktararak, bunun üzerine ablasının kaldığı eve gittiğini anlatmıştı. Ablası Hülya Uzun ile aralarında tartışma çıktığını, istemeyerek de olsa bir anlık kızgınlıkla ablasının boğaz kısmını iki eliyle sert bir şekilde sıktığını anlatan Takır, bir süre sonra hareketsiz bir şekilde yere yüzü koyun düşen ablasının hareket etmediğini ve nefes almadığını ifade etmişti.

İddianamede, sanık Bilal Takır'ın, "kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Kaynak: AA