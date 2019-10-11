11.10.2019 11:29

Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimi

İSTANBUL - Güngören'de 28 Haziran 2018'de ablasını öldürerek intihar süsü veren Bilal Takır'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık Takır'a iyi hal indirimi yaparak cezayı müebbet hapse çevirdi.

Güngören'de 28 Haziran 2018'de ablası Hatice Uzun'u aralarında çıkan tartışma nedeniyle öldüren ve olaya intihar süsü veren Bilal Takır'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatı suçun haksız tahrik altında işlendiğini söyleyerek indirim uygulanması talebinde bulundu.

Karardan önce son savunması sorulan Bilal Takır ise ölenin ablası olduğunu söyleyerek "Bu başka bir acı. Her görüşte ben annemle gözyaşı döküyorum. İçim yanıyor. İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Ölmüş olduğunu bilsem niye ona sonrasında mesaj atayım. Olay bir anda oldu. Çok üzgünüm" dedi.

Mahkeme sanığın savunmasının ardından kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyeti sanık Bilal Takır'ın ablasını kasten öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme daha sonra sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayarak Takır'ın müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 28 Haziran 2018'de Güngören'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Tozkoparan Mahallesi'ne intihar ihbarı üzerine giden polis ekiplerinin Hatice Uzun'un cansız bedenini buldukları açıklanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken maktül Hatice Uzun'un kardeşi Bilal Takır'ın, 2 Temmuz 2018'de 155 ihbar hattını arayarak "Bacımı öldürdüm, gelip beni alın" dediği de aktarılmıştı. Bilal Takır alınan ifadesinde ablasının ikametine gittiğini, burada ablası ile arasında tartışma yaşadığını ve ablasının boğazını sert bir şekilde sıktığını anlatmıştı. Bilal Takır, ardından namaz kıldığını ve intihar süsü verdiğini açıklamıştı. Hatice Uzun'un ölümüne ilişkin aldırılan Adli Tıp Kurumu Raporu'nda 2 çocuk annesi kadının 'boyun basısı' sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti. İddianamade Bilal Takır'ın 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

Kaynak: İHA