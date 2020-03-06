Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı - Haberler

Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı

Diyarbakır'da geçtiğimiz Aralık ayında ablasını kucağında bebeği olduğu sırada öldüren zanlı yakalandı.

06.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:57
Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı

'da geçtiğimiz ayında ablasını kucağında bebeği olduğu sırada öldüren zanlı yakalandı.


Olay, 26 Aralık 2019'da ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi'nde bulunan Timuçin Apartmanı'nda meydana gelmişti. Gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesi duyan bina görevlisi polise vermiş, olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdiklerinde kucağında bebeği olan Deniz K.'yı ağır yaralı olarak bulmuştu. Hastaneye kaldırılan Deniz K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın zanlısı S.K. kaçarak izini kaybettirmişti. Güvenlik güçlerince yapılan titiz çalışma sonucu S.K., Diyarbakır'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler