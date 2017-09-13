Ablasını Hastanede Yalnız Bırakmayan 7 Yaşındaki Çocuk İnsanlık Dersi Verdi

Çin'deki bir hastanede çekilen görüntüler dünyaya "insanlık" dersi verdi. Görüntülerde 7 yaşındaki küçük bir çocuğun, hastaneye kaldırılan ablasıyla nasıl ilgilendiği, ona nasıl moral verdiği ve yanından hiç ayrılmadığı görülüyor.

DAHA 7 YAŞINDA AMA VEFA NEDİR BİLİYOR

Çin'de yaşayan 7 yaşındaki Zhao Wenan isimli çocuk, ablası hastanedeyken hiç yanından ayrılmayarak onu teselli etmeye ve moral vermeye çalıştı.

"HEP SENİN YANINDA OLACAĞIM"

Minik Zhao'nun ablasına; "Ağlama ablacım, hep senin yanında olacağım, lütfen üzülme" dediği kaydedildi. Yedi yaşındaki çocuğun ağzından dökülen bu kelimeler ise herkesi duygulandırdı.

ABLASININ HER ŞEYİYLE İLGİLENDİ

Kızın böbrek yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Acı içinde ağlayan kızı sadece minik kardeşi teselli etti. 6 haftalık iyileşme süreci olduğu belirlenen kızı kardeşi seni asla yalnız bırakmayacağım diyerek teselli etti. Gözyaşlarını bile elleriyle silen kardeşi sayesinde bu küçük kızın daha hızlı bir şekilde morale kavuşması mümkün görünüyor.