Ablasını bıçakladıktan sonra yardım isteyen kardeşe tahrik ve iyi hal indirimi
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Ablasını bıçakladıktan sonra yardım isteyen kardeşe tahrik ve iyi hal indirimi

İSTANBUL'daki dini nikahlı eşinden, Ardahan'daki eski sevgilisine kaçan ablası C.Y.'yi (25), bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra pişman olup yardım isteyen Yusuf Y. (21), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulanarak, 5 yıl 7 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ablasını bıçakladıktan sonra yardım isteyen kardeşe tahrik ve iyi hal indirimi
10.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:09

İSTANBUL'daki dini nikahlı eşinden, Ardahan'daki eski sevgilisine kaçan ablası C.Y.'yi (25), bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra pişman olup yardım isteyen Yusuf Y. (21), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulanarak, 5 yıl 7 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Y.'nin ablası için yardım istediği anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Olay, geçen yıl 23 Ocak günü Erzurum'un Tortum ilçesindeki dağlık alanda meydana geldi. Batmanlı Yusuf Y., İstanbul'da yaşayan ablası C.Y.'nin dini nikahlı eşinden, Ardahan'daki eski sevgilisi B.D.'nin yanına kaçtığını öğrendi. Ardahan'a gelen Yusuf Y., ablasını İstanbul'a geri götürmek için ikna etti. İki kardeş İstanbul'a giden yolcu otobüsüne bindi. Ancak Yusuf Y., Tortum ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, ablasını otobüsten indirdi. Ablasını, "Tepenin arkasında havalimanı var. İstanbul'a uçakla gideceğiz" diyerek, götürdüğü dağlık alanda, "Namusumuzu lekeledin" diye bağırarak, bıçakladı. Karnı ile belinden 3 bıçak darbesi alan abla, kanlar içinde kalırken, pişman olan Yusuf Y., önce 112 Acil'i aradı. Ardından da akaryakıt istasyonuna koşarak, yardım istedi. Akaryakıt istasyonu çalışanları hemen ablanın yanına koştu. Gelen sağlık ekipleri bölgeye çıkamayınca ağır yaralı C.Y.,  sedye ile dağlık alandan alınarak, ambulansa ulaştırıldı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Yusuf Y.'nin yardım istemek için akaryakatı istasyonuna geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADIYoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan abla C.Y., taburcu edilirken, Yusuf Y. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kardeşi tasarlayarak öldürme' suçundan gönüllü vazgeçtiği için 'kasten yaralama' suçu kapsamında 8 yıldan 13,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Yusuf Y.'den abla C.Y., şikayetçi olmadı. C.Y., mahkemedeki ifadesinde, "Ardahanlı birisi beni kandırmıştı. Ben de onun yanına kaçmıştım. Kardeşim gelerek beni Ardahan'da buldu. Daha sonra birlikte İstanbul'a doğru otobüsle yola çıktık. Yaklaşık 300 kilometre gittikten sonra otobüsü durdurdu ve indi. Bana 'Bu dağın arkasında havaalanı var oradan daha çabuk gideriz' diyerek dağa doğru yöneltti. Birlikte dağa doğru çıktıktan sonra bana 'Senin ne işin var burada?' dedi. Ben de kendisine 'Beni öldür' diyerek, taş attım. Bunun üzerine kendisi beni bıçakladı ancak bana 'Biz Batmanlıyız. 'Ailemizi rezil ettin, seni öldüreceğim' şeklinde herhangi bir şey söylemedi. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi.'TEK AMACIM KORKUTMAKTI'Ablasının daha önce de evden kaçtığını anlatan Yusuf Y. ise "Kendisini bulup, getirdik. Bir daha böyle bir şeyin olmaması hususunda uyardık. Daha sonra Ardahan'a kaçtı. Oraya gittim ve kendisini buldum. Bana 'Beni İstanbul'a götürme, öldüreceksen burada öldür' şeklinde sözler söyledi. Karnını doyurdum ve bir gece otelde kaldık. Ertesi gün otobüsle İstanbul'a doğru yola çıktık. Tortum'da otobüsten indik ve dağa çıkarttım.'Sen beni öldüremezsin' şeklinde sözler söyleyerek, bana hakaretlerde bulundu. Kendimi kaybederek, bıçakladım. Öldürmek gibi bir düşüncem kesinlikle yoktu. Tek amacım korkutmaktı. Ablamı bıçakladıktan sonra kanları görünce paniğe kapıldım. Hemen 112'yi arayarak yardım istedim ve bulunduğumuz konumu gönderdim" diye konuştu.YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASIYargılama sonunda Yusuf Y., 'kardeşi tasarlayarak öldürme' suçuna teşebbüs ettiği, eylemi tamamlamaktan gönüllü olarak vazgeçtiği için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı, eylemin bıçak ile yapılması nedeniyle önce 3 yıla, ablanın organlarından birinin işlevini sürekli yitirmesi nedeniyle de 9 yıla çıkartan mahkeme, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. 6136 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan da 10 ay hapis ile 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Bu hüküm, geri bırakıldı.'BAŞINDAN BERİ ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETTİ'Mahkeme hazırladığı gerekçeli kararında ise sanığın soruşturma aşamasındaki beyanı ile mağdurun yaralandığı bölgelerin dikkate alındığında, öldürme kastı ile hareket ettiği anlatılarak, indirim gerekçeleri şöyle açıklandı:

"Mağdurun evden haber vermeksizin ayrıldığı, taraflar arasında önceki olaylar nedeni ile tartışma olduğu, sanığın bu olayların etkisinde kalarak eylemini gerçekleştirdiği dikkate alındığında, haksız tahriğin sanık üzerindeki etkisi dikkate alınarak verilen cezada, 1/4 oranında indirim yapılmıştır. Verilen cezaların sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden sanık hakkında 1/6 oranında indirim uygulanmıştır. "


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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