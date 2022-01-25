Ablasına sosyal medyadan mesaj atan kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler
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Ablasına sosyal medyadan mesaj atan kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Ablasına sosyal medyadan mesaj atan kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişiyi, ablasına sosyal medya hesabından tanışmak için mesaj attığı gerekçesiyle darbederek, bıçakla yaralayan 17 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişiyi, ablasına sosyal medya hesabından tanışmak için mesaj attığı gerekçesiyle darbederek, bıçakla yaralayan 17 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.

S.G (17) bir arkadaşı ile Tepebaşı Mahallesi'nde karşılaştığı L.V'yi (37), ablası A.G'ye sosyal medya hesabından tanışma amaçlı mesaj attığı gerekçesiyle darbederek bacağından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan L.V. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Darp ve bıçakla saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, Medya, Güncel, Haber

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