Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü
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Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | 3. Sayfa

Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü Türkiye Hastanesi emekli hemşiresi son yolculuğuna uğurlandı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 gün arayla ablası ve yeğenini kaybettiği korona virüse karşı yaşam mücadelesini kazanan 58 yaşındaki emekli ebe...

Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü

Türkiye Hastanesi emekli hemşiresi son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 gün arayla ablası ve yeğenini kaybettiği korona virüse karşı yaşam mücadelesini kazanan 58 yaşındaki emekli ebe hemşire, hastaneden taburcu olduktan sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Körfez ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Perihan Aydın, korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Aydın, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastnaesi'nde önceki hayatını kaybetti. Aydın'ın toprağa verilmesinden 1 hafta sonra ise aynı hastalığa yakalanan 58 yaşındaki yeğeni Bahattin Şeker, korona virüse yenilerek vefat etti. İkilinin hayatını kaybetmesi sonrasında korona virüse yakalanan Perihan Aydın'ın kız kardeşi Semiha Kayraldağ ise durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sonrasında virüse karşı mücadelesini kazanarak hastalığı yenen Kayraldağ, kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye Hastanesi'ndeki ebe hemşire görevinden 2000 yılında emekli olan 5 çocuk annesi Kayraldağ'ın cenazesi Körfez Merkez Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü
Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü
Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü
Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü
Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü
Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü
Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü
Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü
Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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