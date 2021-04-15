Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü

Ablası ve yeğenini kaybetmesine neden olan virüsü yenip kalbine yenik düştü Türkiye Hastanesi emekli hemşiresi son yolculuğuna uğurlandı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 gün arayla ablası ve yeğenini kaybettiği korona virüse karşı yaşam mücadelesini kazanan 58 yaşındaki emekli ebe...