Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2)
TUTUKLANDIIsparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
15.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:03
TUTUKLANDI
Isparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan U.D. 'birden fazla kişiyi öldürmek' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA