Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü
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Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü

02.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:09

- Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü Tokat'ta korona virüs tedavisi gören abla, kardeş aynı gün hayatını kaybetti.

- Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü

TOKAT - Tokat'ta korona virüs tedavisi gören abla, kardeş aynı gün hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Öksel ile 2 çocuk annesi Sevinç Demirel korona virüse yakalandı. Öksel yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde, ablası Sevinç Demirel ise 17 gündür tedavi gördüğü Erbaa Devlet Hastanesinde aynı gün vefat etti. Aile bireyleri aynı gün aynı dakikalarda bir birilerine aradıklarında acı haberi aldı. Öksel'in cenazesi Niksar'da ablası Sevinç Demirel'in cenazesi ise Yarbaşı köyünde toprağa verildi.

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Ahmet Demirel, aynı gün aynı saatte hem eşini hem de kayınbiraderini kaybettiğini söyledi. Demirel, eşinin karantina süresinin dolmasının ardından iyileşemeyince hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü
Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü
Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü
Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA

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