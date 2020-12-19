Abileriyle tartıştı, binanın dışından geçerek yan daireye sığındı
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Abileriyle tartıştı, binanın dışından geçerek yan daireye sığındı

19.12.2020 19:52 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:56
Abileriyle tartıştı, binanın dışından geçerek yan daireye sığındı

Kahramanmaraş'ta iki ağabeyi ile tartışan kadın, pencere vasıtasıyla bina dışından geçerek yan daireye sığındı.

Kahramanmaraş'ta iki ağabeyi ile tartışan kadın, pencere vasıtasıyla bina dışından geçerek yan daireye sığındı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Hükümet Bulvarı üzerinde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 6'ıncı katında ikamet eden S.F.H. abileriyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası iki abisinden kurtulmak isteyen kadın, yine aynı kattaki yan daireye bina dışından pencereden pencereye geçerek sığındı. Boş olduğu öğrenilen dairenin balkonundan yardım çığlıkları atan kadını imdadına polis yetişti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri her ihtimale karşı çelik yelekler ile ikamete operasyon düzenledi.

Olay yerine psikolog ve tercüman çağrıldı. Irak uyruklu S.F.H. (30) isimli kadının 6. katta bulunan dairede kardeşi ve abisi ile tartıştığı, bu sebeple evin penceresinden yan evin penceresine geçtiği, girdiği dairede mahsur kaldığı anlaşıldı. Mahsur kalınan boş dairenin kapısı çilingir ile açılarak polis tarafından muhafaza altına alındı. Kadının abisi ve kardeşi gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Ailenin ülkemize pasaport ile geldikleri, bir işyerinde çalıştıkları öğrenildi.

Olay sonrası kadın polis ekipleri kontrolünde emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 19:56:25. #1.14#
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