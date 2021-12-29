Abibliofobi ne demek? Abibliofobi anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Abibliofobi kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Abibliofobi anlamı ne? Abibliofobi ne demek?

ABİBLİOFOBİ NE DEMEK?

Abibliofobi : Okuyacak kitap bulamama korkusu.

Yunanca kitap anlamındaki bible, olumsuzluk ön eki -a ile korku anlamındaki fobi'nin birleşiminden meydana gelmiştir.

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