Abhazya'dan Suriye Operasyonuna Tepki

Abhazya Dışişleri Bakanlığı ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği ortak operasyona tepki gösterdi.

Abhazya Dışişleri Bakanlığı gece saatlerinde Suriye'ye ABD, Fransa ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği ortak füze saldırısı hakkında açıklama yaptı. Sert ifadelerin de kullanıldığı açıklamada, "Bilindiği gibi, 14 Nisan 2018 tarihinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın ortak eylemleri sonucunda, Suriye'nin askeri ve sivil altyapısını roketlerle vurdular. Hava saldırısının sonucunda, ülkenin yaşam destek tesisleri yıkıldı, siviller arasında yaralanan var. Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ve müttefiklerinin Suriye'deki eylemlerini sert bir şekilde kınamaktadır. Bu eylemlerin sonucunda Orta Doğu'da ve bütün dünyada bir başka gerilimin oluşma ihtimali önemli ölçüde artmıştır" denilerek insani kaygılar dile getirildi.

" BM izni olmadan saldırıldı"

ABD, Fransa ve İngiltere'ye tepki gösterilen açıklamada, "ABD'nin liderliğindeki koalisyon ülkeleri BM Güvenlik Konseyi'nin izini olmadan Suriye'ye roket saldırısını düzenlendi, bir kez daha genel kabul görmüş uluslararası hukukun normlarını ağır ihlal ederek göz ardı etti. ABD, İngiltere ve Fransa'nın eylemler, bölgedeki gerginliğin artılmasına sebep olması ve uluslararası istikrar ve güvenliğin temellerini zayıflayacağını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Uluslararası hukuk ihlal edildi"

Bu açıklamanın ardından kendi görüşlerini bildiren Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı İrakli Tuzhba, "Bir kez daha uluslararası toplum, uluslararası hukukun temel kurallarının ihlal edildiğini gördü. Batılı ülkeler, BM kararlarını göz ardı ederek tek taraflı saldırıya geçmiştir. Irak ve Libya'da da batılı ülkeler aynı operasyonları gerçekleştirmiş ve Orta Doğu'da istikrarsızlığa neden olmuşlardır" dedi. - SOHUM