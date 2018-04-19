Abhazya Başbakanı İstifa Etti' Haberine Yalanlama Geldi

Abhazya'da yayın yapan bazı yayın organlarının Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist'in istifa ettiğine dair haberlerine cevap geldi. Bartsist'in görevinin başında olduğu duyuruldu.

Akşam saatlerinde Abhazya basını son dakika olarak Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist'in istifa ettiğini duyurmuştu. Kulisleri hareketlendiren haberlerin ardından basın yayın organlarında ve sosyal medyada bu haber tartışılmaya başlanınca Abhazya Bakanlar Kurulu tarafından bir açıklama yapıldı. Bartsist'in istifa haberlerinin asılsız olduğu duyurulurken, açıklamanın ardından bazı yayın organları haberlerinin arkasında durarak Bartsist'in istifasının yakın zamanda resmen duyurulacağını iddia etti.

Öte yandan, Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist'in çalışmaları muhalefet tarafından eleştirilerek yetersiz olduğu savunuluyordu. Özellikle 2018 plan ve bütçe görüşmelerinde Bartsist çokça eleştirilmişti. Abhazya basınına göre Bartsist'in bu baskılara dayanamadığı iddia ediliyor. - SOHUM