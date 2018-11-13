Abe ve Pence Tokyo'da Görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Tokyo'da görüşmelerde bulundu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Salı günü Japonya'da bir araya geldi. Pence ve Abe'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile ilgili bir dizi zirveye katılmak üzere Singapur'a yapacakları uçuş öncesi Tokyo'da gerçekleşen görüşmede, ikilinin, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılma süreci ve Güney Çin Denizi'nde karakollar inşa eden Çin'in politikaları konularında görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ilgili zirvelerde 'özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi' ortak hedefini gerçekleştirmek üzere yakın işbirliği yapmayı kabul ettikleri öğrenilen Abe ve Pence'nin, enerji sektörlerinde işbirliği ve diğer ülkelere altyapı desteği konularını da görüştükleri belirtildi. - TOKYO