Abe Filmi Abe filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Abe filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12 yaşında bir Abe, şef olmak isteyen bir çocuktur. Abe bunun için yazın bir yemek kampına gider. Ancak burada istediğini bulmayan Abe, kamptan kaçar. Bu sırada akıl hocası olan Şef 'Chico' ile zaman geçiren Abe ondan büyük bir ilham alarak harekete geçer. Küçük çocuğun yarı Filistinli yarı İsrailli olan ailesi ne zaman bir araya gelse kavga etmeden duramaz. Bu yüzden de aile bir arada yemek yiyemez. Abe, herkesi masada bir araya getirmek için yemek pişirmeye karar verir. Ancak yaşananlar hiç de onun düşlediği gibi olmaz.

Yönetmen: Fernando Grostein Andrade

Senaryo: Fernando Grostein Andrade, Lameece Issaq, Jacob Kader, Christopher Vogler

Oyuncular: Dagmara Dominczyk, Mark Margolis, Noah Schnapp, Alexander Hodge, Arian Moayed, Seu Jorge, Tom Mardirosian, Teddy Coluca, Larry Gevirtz, Daniel Oreskes, Jorja Brown, Devin Henry, Josh Elliott Pickel, Joseph Paul Kennedy, Vivian Adams, Debargo Sanyal , Gero Camilo, Steve Routman , Assibey Blake, Salem Murphy, Maddox Elliot, Tyler Palma, Victor Mendes, Jojo Brown, Arianne DiCerbo, Dean Tveter, Marie Smalley

Filmin Türü: Aile

Orijinal Adı: Abe

Yapımcı Firma: Gullane Filmes

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, Brezilya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: F.J. Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com