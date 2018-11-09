Abe'den Trump'a Senato Tebriği

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump'ı ara seçimlerde senato çoğunluğunu koruduğu için tebrik etti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sabah 9.00 sularında gerçekleştiği belirtilen görüşmede, Japonya Başbakanı Abe'nin, ABD Başkanı Trump'a, ABD'de Salı günü gerçekleştirilen ara seçimlerde iyi bir mücadele verdiğini söylediği öğrenildi. Abe'nin, Trump'ı senato çoğunluğunu koruduğu için tebrik ettiği belirtildi. - TOKYO