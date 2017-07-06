Abdurrahman Bin Avf Türbesi Restore Edilecek

Siirt'teki Abdurrahman Bin Avf Türbesi, Pervari Kaymakamlığı ve Pervari Belediyesinin ortak çalışması ile restore edilecek.



Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde türbenin restorasyon çalışmalarının en yakın zamanda başlatılacağını bildirdi.



Restorasyon çalışmalarının ardından bölgenin inanç turizmine de katkı sunacağını belirten Özcan, Şahinbey Belediyesine yapacağı katkılardan dolayı teşekkür etti.