Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşıAstsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğannı arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimlerini açıkladı. Abdurrahman Akdoğan kimdir? Kahraman Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan kaç yaşında, nereli, evli mi?

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT ABDURRAHMAN AKDOĞAN KİMDİR?

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında mağarada bulunan metan gazından etkilenen Müht. Ast. Kd. Çvş. Abdurrahman Akdoğan, kaldırıldığı hastanede 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuştur.

İlimiz Pütürge ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Müht. Ast. Kd. Çvş. Abdurrahman Akdoğan'ın naaşı, 7 Temmuz Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Pütürge Orta Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek resmi törenle Pütürge İlçe Mezarlığı'na defnedilecektir.

Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.



12 şehidimiz: