Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Abdurrahim Karslı hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdurrahim Karslı kimdir? Abdurrahim Karslı kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Karslı hayatı ve biyografisi!

ABDURRAHİM KARSLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Aralık 1964

Kaç yaşında: 56 yaşında

Nereli: Horasan

İstanbul'a yerleşti.

1984 yılında bitirdiği dört yıllık lisans eğitiminden sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Daha sonra yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi ve araştırma faaliyetlerinde bulundu. 15.9.1993 tarihinde tez savunması ile birlikte, doktora eğitimini tamamladı. 11.1.1996 tarihinde Yardımcı Doçentliğe atanmıştır. 29.11.2001 tarihinde doçentlik sınavında başarılı sayılarak doçentlik unvanını aldı. 2010 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Hukuk alanında basılmış birçok eseri mevcuttur. Ülke genelinde sosyal ve mesleki içerikli çok sayıda konferans ve seminerler vermiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet