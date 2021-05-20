Abdurrahim Boynukalın kimdir? Abdurrahim Boynukalın kaç yaşında ve nereli?

Abdurrahim Boynukalın ismi Sedat Peker'in videoları sonrası gündeme geldi. Türk siyasetçi, gazeteci ve eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı. 25. Dönem İstanbul Milletvekili ve mevcut AK Parti Birleşik İngiltere temsilcisi Abdurrahim Boynukalın'a dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Abdurrahim Boynukalın kimdir? Abdurrahim Boynukalın kaç yaşında ve nereli?

Kariyeri ve hayatına dair detaylar araştırılan Abdurrahim Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Abdurrahim Boynukalın'ın biyografisi..

ABDURRAHİM BOYNUKALIN KİMDİR?

Abdurrahim Boynukalın (d. 15 Eylül 1987, Bremen), Türk siyasetçi, gazeteci ve eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı. 25. Dönem İstanbul Milletvekili ve mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi Birleşik Krallık temsilcisi.

İlk yılları ve eğitimi

15 Eylül 1987 tarihinde Almanya'nın Bremen kentinde dünyaya geldi. Abdurrahim Boynukalın aslen Karamanlıdır. Ebu Gudde'nin öğrencisi olan babası Ömer Boynukalın'ın ölümünden sonra amcası tarafından yetiştirildi. Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmasının ardından yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Öğrenci iken birçok AKP'li siyasetçinin yetiştiği Millî Türk Talebe Birliği'nin ardılı Talebe Birliği Federasyonu'nunda aktif rol oynadı. Ardından Londra Şehir Üniversitesi'nde Medya İletişim Bölümünde ikinci yüksek lisansını bitirdi. Yaklaşık iki yıl Kırklareli Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Kendisi Alman Vatandaşıdır.

Gazetecilik kariyeri

2011-2013 yılları arasında Milat gazetesinde, 2013-2014 yılları arasında Yeni Şafak gazetesinde[4] köşe yazarlığı yaptı. "Günlük Türk siyaseti hakkında analizler yazdı. Özellikle bu dönemde Suriye iç savaşında muhaliflere destek verdi. Çözüm sürecine katkı için yazdığı yazılar hem eleştirildi hem de destek gördü.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı

18 Aralık 2015 tarihinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.

Siyasi kariyeri

Önceki AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukçu'nun Başbakanlık Müşaviri olmasının ardından 26 Eylül 2014 tarihinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildi.

Milletvekilliği

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Hürriyet gazetesi

Boynukalın'ın 6 Eylül 2015 gecesi gerçekleşen Hürriyet gazetesi baskınının organizatörü olduğu iddiası ortaya atıldı. Olaydan bir ay sonra dönemin Ulaştırma Bakanı'nın da bulunduğu bir mitingde olayı kabullendi ve eylemlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.