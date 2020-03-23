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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor

Abdurrahim Albayrak ve eşinin korona virüs testleri pozitif çıktı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta korona virüs tespit edildiği ve çiftin özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

23.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:36
Abdurrahim Albayrak ve eşinin korona virüs testleri pozitif çıktı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta korona virüs tespit edildiği ve çiftin özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. 65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak'ın ilk testi negatif çıkmıştı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak korona virüs şoku yaşıyor. Albayrak'ın yapılan ilk testi negatif çıkarken, ikinci testin ise pozitif olduğu öğrenildi. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da korona virüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

Mehmet Üstündağ, Abdürrahim Albayrak ve eşinin Corona Virüs testinin pozitif çıktığını yazdı. Hürriyet'te yer alan haberde, "Galatasaray'ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki testi pozitif çıkan Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'ın da korona virüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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