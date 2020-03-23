Abdurrahim Albayrak ve eşine geçmiş olsun mesajı Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-Kırmızılı ekip, Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Galatasaray camiasına ve Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz." - KAYSERİ Kaynak: İHA