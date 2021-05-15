Abdurrahim Albayrak: Taraftarlarımıza yardımcı olmak için geldik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abdurrahim Albayrak: Taraftarlarımıza yardımcı olmak için geldik

Abdurrahim Albayrak: Taraftarlarımıza yardımcı olmak için geldik
Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK - Haberler | Spor

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi.

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların stada girebilmesi için güvenlik güçleriyle konuşan Albayrak, stat çevresinde yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Tabii ki birlik, beraberlik önemli. Ancak hem takımımız karşılamak, hem de taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda ezeli rakiplerinden fazla gelir elde edecek
Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda ezeli rakiplerinden fazla gelir elde edecek
Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı
Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Abdurrahim Albayrak: Taraftarlarımıza yardımcı olmak için geldik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 19:27:03. #1.16#

title