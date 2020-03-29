Abdurrahim Albayrak'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, son yapılan koronavirüs testinin sonuçlarının henüz kendisine ulaşmadığını söyledi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, son yapılan koronavirüs testinin sonuçlarının henüz kendisine ulaşmadığını söyledi. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavisi süren Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavisi süren Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İkinci testin sonucunun henüz belli olmadığını belirten Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA