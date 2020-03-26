Abdurrahim Albayrak: Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
26.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:37
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Durumunun her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA