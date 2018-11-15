Abdurrahim Albayrak O Haberi Yalanladı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, medyada çıkan o haberi yalanladı.

Abdurrahim Albayrak O Haberi Yalanladı

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Bazı basın organlarında yer alan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i arayıp "Beni Fatih hoca konuşturdu, bana ceza vermeyin" sözlerini içeren haberler gerçek dışıdır.

Böyle bir görüşmem kesinlikle olmamıştır.

Bu iftira, haberde adı geçen şahsım ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim kadar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören için de hakaret niteliğindedir.

Bu yayınların sorumluları ile ilgili hukuki girişimlerimizin başladığını kamuoyuna duyururum.

Abdurrahim Albayrak

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı"

Kaynak: Skorer

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