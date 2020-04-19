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Abdurrahim Albayrak, Koronavirüs, Fatih, Spor

Abdurrahim Albayrak: Liglerin bu şekliyle tescil edilmesini asla kabul etmiyorum

"Kulüpler kilit vurabilir""Eski ücretleri hiçbir kulübün ödemesi asla mümkün değil""Biz düğmeye bastık, düğmeye basmayanlar düşünsün""Galatasaraylı kardeşlerimizden de çok büyük fedakarlıklar bekliyoruz""Fatih hocayla ve başkanla devamlı görüşüyoruz""Kimsenin o kalacak, bu gidecek diye...

19.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:30
Abdurrahim Albayrak: Liglerin bu şekliyle tescil edilmesini asla kabul etmiyorum

"Kulüpler kilit vurabilir"

"Eski ücretleri hiçbir kulübün ödemesi asla mümkün değil"

"Biz düğmeye bastık, düğmeye basmayanlar düşünsün""Galatasaraylı kardeşlerimizden de çok büyük fedakarlıklar bekliyoruz" "Fatih hocayla ve başkanla devamlı görüşüyoruz""Kimsenin o kalacak, bu gidecek diye düşünecek hali yoktu""Çok zor günler geçirdim""Hastanede oğlunuz var, kendiniz var, kızınız var, eşiniz var ama yanlarına gidemiyorsun bile. Dünyalar başıma yıkıldı""Ondan geçti, bundan geçti demek kadar günah bir şey olamaz""Cumhurbaşkanımızın çağrısına karşılık vermeden yapamazdım"

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Hak edenin şampiyon olmasını istiyorum. Bu şekliyle liglerin tescil edilmesinin ligimize, Türk futboluna ve dünya futboluna zarar vereceğini düşünüyorum. Asla bunu kabul etmiyorum" dedi.Koronavirüs teşhisi sonrası 18 Mart tarihinde hastaneye kaldırılan ve 14 günlük tedavi süreci sonrası taburcu olan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 günlük ev karantinasını da tamamlayarak normal yaşamına döndü. Albayrak, Demirören Haber Ajansı'na özel yaptığı açıklamada, çok zor günler geçtiğini, özellikle hastanede kaldığı dönemin kendisini çok yıprattığını söyledi. 14 gün hastane odasın yaşadıklarını anlatan Abdurrahim Albayrak, "Çok zor günler geçirdim. 14 gün özellikle hastane odasında yaşadıklarım; Allah kimseye yaşatmasın. Ben bütün insanlara şunu söylemek istiyorum; herkes dikkatli olsun, mesafeyi korusun, ailesini, sevenlerini düşünsün. Şurada yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, ben inanıyorum ki kısa süre içinde herkes bu beladan hepimiz kurtulacağız. Mutlu olacağız, yine birbirimize sarılacağız, yine lokantalara gidip yemek yiyeceğiz, maçlara gidip maçlarımızı seyredeceğiz ama bir süre daha evimizde kalalım. Hastanede kalmayalım; dostlarımızı, sevenlerimizi üzmeyelim" diye konuştu."HASTANEDE OĞLUNUZ VAR, KENDİNİZ VAR, KIZINIZ VAR, EŞİNİZ VAR… DÜNYALAR BAŞIMA YIKILDI"Hastaneye yattığını dönemi anlatan Albayrak, kendinden geçtiğini ve çok zor günler olduğunu söyleyerek şunları belirtti: "Hastaneye yattım, bir anda kendimden geçtim. Bir oğlum Hikmet hastanede yattı. Gelinim aradığında çok bitkin bir haldeydim. Bir ucunda gelinim ağlıyor, onu kapatıyorum oğlum ağlıyor. Gece telefon geldi kızım İlknur, 38,5 derece ateşle, tek başına arabayı kullanarak; kocası gelemiyor o virüs kapar, çocuklar evde, şoför gidemiyor virüs kapar… O ateşle tek başına arabayı kullanıp, kızım hastaneye geldiğinde, yukarda odada ben bir haber alamadığım anda bir baba olarak; sizler de babasınız, sizler de annesiniz, neler hissettiğimi bir Allah bilir. Hastanede oğlunuz var, kendiniz var, kızınız var, eşiniz var… Dünyalar başıma yıkıldı. Ama yüce Allah'ıma şükürler olsun ki hepimiz çok iyiyiz. Hepimiz çok sağlıklıyız. Bütün hastanede olanlara acil şifalar diliyorum. Doktorlar karar verdiği anda ne kadar kan isteniyorsa, eğer bu kan hastaları iyileştirecekse, kan vermeye her zaman hazırım.""ONDAN GEÇTİ, BUNDAN GEÇTİ DEMEK KADAR GÜNAH BİR ŞEY OLAMAZ""Bana şundan geçti, benden şuna geçti ben bunu diyemem, bu çok günah bir şeydir" diyen Albayrak, "Bunu Allah bilir nereden kaptığımızı. Şunu ifade etmek istiyorum; bu benden birine geçseydi, benim en yakınım olan, her gün parmağımdan kan alan şirketimizin hemşiresi Özlem hanım olurdu. Ben çok korkuyordum, hemen testler yaptırdık. Hemşire hanıma geçmedi. Katımda çalışan sekreterlere geçmedi. Ondan geçti, bundan geçti demek kadar günah bir şey olamaz. Allah katında da affedilmez bu" diye konuştu."GALATASARAYLI KARDEŞLERİMİZDEN DE ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIKLAR BEKLİYORUZ"Koronavirüsün futbola olan etkisinden bahseden Albayrak, Türkiye'de kulüplerin maddi konuları konuşmak üzere bir araya gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Albayrak, "Şu anda dünyada futbol durdu. Messi yok, Ronaldo yok. İşte artık yeniden bunlar masaya yatılarak. Ekonomik şartlara göre UEFA, FIFA, federasyonlar tarafından yeniden değerlendirecekler. Eski ücretleri hiçbir kulübün ödemesi asla mümkün değil. Bundan futbolcu kardeşlerimizden, Galatasaraylı kardeşlerimizden de çok büyük fedakarlıklar bekliyoruz. Bununla ilgili başta başkanımız Mustafa Cengiz olmak üzere, yönetim kurulumuzla beraber çok büyük bir çalışma ve çaba içerisindeyiz. Ne bu personel maaşları ödenir, ne de bu futbolcu maaşları ödenir. En kısa zamanda bütün kulüpler bir araya gelip, masaya yatırıp, bunun bir hal çaresini bulmamız lazım. Bizim bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki hafta sayın başkanımız bunlarla ilgili geniş çaplı bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Biz düğmeye bastık, düğmeye basmayanlar düşünsün" dedi."BU ŞARTLARDA GİDERSEK KULÜPLER KİLİT OLABİLİR"Bu şartlarda futbolda ilerlemeyeceklerini belirten Albayrak, "Bu şartlarda gidemeyiz. Bu şartlarda gidersek kulüpler kilit olabilir. Hiçbir sponsorunuz anlaşmaya yanaşmıyor. Yayıncı kuruluş şu an bütün dünyada, hiçbir ödeme alamadığı için haklı olarak o da bir ödeme yapamıyor. Peki siz 55 bin kişiyi de tribünlerde bulamayacaksınız… Peki siz nasıl döneceksiniz? Dönme şansınız var mı? Onun için camiamıza seslenmek istiyorum; bir olalım, birlik olalım, bu iş çok önemlidir. Bu işin altından kalkmak için her beraber olalım. Neler yapabileceğimizi masaya yatıralım. Bugünden yarından erkeni yoktur, hemen düğmeye basıp, çalışmalarımıza başlayalım" şeklinde konuştu."FATİH HOCAYLA SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUZ"Fatih Terim ile sürekli görüştüklerini söyleyen Abdurrahim Albayrak, DHA'ya yaptığı açıklamada, "2 gün önce Florya'ya geldi. Dolaştı, yarımcılarla bir araya geldi, ne zaman idmanlara başlarız diye görüşmeler yapıyoruz. Gelecekle ilgili neler yapabiliriz, hesap kitap yapıyoruz. Geliriniz olmayacak, gideriniz çok fazla olacak. Bunların hesabını, kitabını yapıyoruz" açıklamasında bulundu."KİMSENİN O KALACAK, BU GİDECEK DİYE DÜŞÜNECEK HALİ YOKTU"Takımda kalacak veya gidecek oyuncularla ilgili ise Albayrak, "Daha konuşmadık. 1.5 aya varan bir hastalık dönemi vardı. Kimsenin o kalacak, bu gidecek diye düşünecek hali yoktu. Önümüzdeki haftadan itibaren bunların hepsini masaya yatıracağız. Geliriniz olmadıktan sonra transfer dönemi mi olacak, onu da merak ediyorum" diye konuştu."LİGLERİN BU ŞEKLİYLE TESCİL EDİLMESİNİ ASLA KABUL ETMİYORUM"Liglerin her türlü tamamlanması gerektiğini belirten Albayrak, "Hak edenin şampiyon olmasını istiyorum. Bu şekliyle liglerin tescil edilmesinin ligimize, Türk futboluna ve dünya futboluna zarar vereceğini düşünüyorum. Asla bunu kabul etmiyorum" dedi."CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISINA KARŞILIK VERMEDEN YAPAMAZDIM"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kişisel olarak ve vicdanen karşılık vermeden yapamazdım" diyen Abdurrahim Albayrak, "Çünkü o bizim her dediğimize koşuyor. Hastaneye düşüyoruz arıyor, çok yakından ilgileniyor. Bir gün transfer gideceğim, Falcao transferine gidemiyoruz. Vize ile ilgili devreye gidiyor. 1 saat içinde beni uçağa koyup gitmemi sağlıyor. Hep bir şey istiyorsunuz, hep bir şey istediğinizde kulüple ilgili; şahsımla ilgili bir şey istemem hiç. Kulüple bilgili bir şey istiyorsunuz, bunların hepsine karşılık buluyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir çağrısına ben kayıtsız kalsaydım, duyarsız kalsaydım başta kendimi affetmezdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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