Abdurrahim Albayrak'ın Maç Sonu Yaptığı Açıklama, Galatasaraylıları Kızdırdı!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Başakşehir ile aradaki 8 puan farkı koruduk" sözleri taraftarın tepkisini çekti.
Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadında oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir'in golünü İrfan Can Kahveci kaydederken, Galatasaray'ın golü penaltıdan Eren Derdiyok'tan geldi.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Maç sonunda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Başakşehir ile aradaki 8 puan farkı koruduk." dedi.Abdurrahim Albayrak'ın bu açıklamasına sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
YORUMLAR (7)
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bu adam zaten turkceyi bilmiyor alkıştan başka neye yararCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Zaten ciddiyetsiz adam hiç Galatasaray ma yakışmıyorCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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galatasaraylıyım ama doğru konuşmuş.. maçın adamı muslera geneCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Hersey bosCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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biri bu adamı durdursunnnnnnnnnnnCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır