ABDURRAHİM ALBAYRAK'I DOLANDIRANLARA İKİNCİ OPERASYON
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ABDURRAHİM ALBAYRAK'I DOLANDIRANLARA İKİNCİ OPERASYON

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayan ve Bahçelievler Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek 40 bin lira dolandırılmasıyla ilgili ikinci operasyonda bir kişi daha gözaltına alındı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'I DOLANDIRANLARA İKİNCİ OPERASYON
01.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:55

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayan ve Bahçelievler Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek 40 bin lira dolandırılmasıyla ilgili ikinci operasyonda bir kişi daha gözaltına alındı. Daha önce yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanmış biri tutuklanmıştı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUİstanbul'da polise başvuran iş adamı Abdurrahim Albayrak dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Abdurrahim Albayrak kendisini İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı olarak tanıtan bir kişinin telefonla aradığını " Sen çok hayırlı bir adamsın, garibanlara, çocuklara erzak dağıtacağız 40 bin liramız eksik " diyerek para istediğini söylemişti. İşadamı kendisine yollanan hesaba 40 bin lira para yatırdığını ancak daha sonra dolandırıldığını anladığını belirterek şikayetçi olmuştu.1 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada şüphelilerin işadamından dolandırdıkları parayı Gebze'de bir banka şubesinden çekildiğini belirlenmişti. Polis yaptığı operasyonda şüpheli Fatih Y.(39) ve Abdulvahap B.(36)'yı gözaltına almıştı. Şüphelilerin para çekme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken Abdulvahap B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan ikinci operasyonda polis Gebze, Hacı Halil mahallesi, Kızılay caddesinde tespit edilen adrese daha operasyon yaptı. Baskında Barış Ö. adlı şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliyle birlikte ele geçen bir cep telefonu, iki sim kart ve flash bellekler inceleme altına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Barış Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda tutuklanan şüpheli sayısı 2 oldu.

Kaynak: DHA

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