Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalandı
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Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalandı

GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayan ve Bahçelievler Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek 40 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakaladı.

Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalandı
29.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:07
GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayan ve Bahçelievler Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek 40 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakaladı. Şüphelinin bankadan para çekme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

İstanbul'da polise başvuran iş adamı Abdurrahim Albayrak dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Abdurrahim Albayrak kendisini  Bahçelievler Belediye Başkanı olarak tanıtan bir kişinin kendisini telefonla aradığını " Sen çok hayırlı bir adamsın, garibanlara, çocuklara erzak dağıtacağız 40 bin liramız eksik " diyerek para istediğini söylemişti. Albayrak, kendisine yollanan hesaba 40 bin lira para yatırdığını ancak daha sonra dolandırıldığını anladığını belirterek şikayetçi olmuştu.

PARANIN GEBZE'DEN ÇEKİLDİĞİ BELİRLENDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada şüphelilerin iş adamından dolandırdıkları paranın Gebze'de bir banka şubesinden çekildiğini belirlendi. Bu gelişme üzerine güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliği belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis gerekli delillerin toplanmasının ardından iki şüpheliyi düzenlendiği operasyonla yakaladı. Şüphelilerden Fatih Y. (39)'u Bağcılar'da, Abdulvahap B. (36)'yi Kocaeli Darıca' da yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İNSANLIK NAMINA PARA YATIRILMASINI TALEP ETTİM

Bakırköy Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimlliği'nde savunma yapan Abdulvahap B.  "Hesabımı kullanmak isteyen şahsı ben tanımam. Adresini bilmem. Öncesinde sadece görmüşlüğüm var. Kendisi bana hesabında bloke olduğunu söyledi. Ona yardımcı olup olamayacağımı sordu. Ben de insanlık namına kendi hesabıma para yatırılmasını talep ettim. Paranın kimden veya ne amaçla geldiğini sormadım. 5 bin lirasını ATM'den 35 bin lirasını bankanın içerisinden çektim. Bu sırada o şahıs bankanın karşı tarafında bir kahvehanedeydi. Kendisinin benimle gelmemesinin nedeni o sırada birisi ile konuşuyor olmasıdır." dedi.

YALNIZCA İYİLİK YAPMAK İSTEDİM

Abdulvahap B.  "Ben iyilik yapmak istedim. Ses kaydı verdim. Görüşmelerdeki kişi ben değilim. Diğer şüpheli Fatih'i tanımam. Benim bu suçla bir alakam yoktur. Yalnızca iyilik yapmak istedim. Mağdur oldum. Üzerime atılı suçu kabul etmem. Ben zararı karşılamak isterim. Ancak şuanda ekonomik durumum yoktur. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." diye konuştu.

İNCELEME SONUCU GERÇEK ORTAYA ÇIKACAKTIR

Şüpheli Fatih Y. ise ifadesinde "5 yıl önce yine benim hesap numaram kullanılarak bir dolandırıcılık suçu işlenmişti. Bu sebeple hakkımda ihbar yapılmış olabilir. Benim ses kaydımı aldılar. İnceleme sonucu gerçek ortaya çıkacaktır. Benim bu suçla bir ilgim yoktur. Abdulvahap isimli şahısla telefonun sahibi olan Muhammed'i tanımam. Hakkımda adli kontrol kararı verilmesi hususunda takdir hakimliğinizindir." dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Abdulvahap B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Fatih Y. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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