Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

Galatasaray Kulübü'nün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı, bugün online olarak videokonferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, toplantıda üyelere seslendi.

Abdurrahim Albayrak, geçen sezonu 6'ncılıkla kapattıklarını hatırlatarak, "Hiçbir Galatasaraylının beklediği bir sıralama değildi. Herkes gibi biz de çok üzüldük ama Galatasaray tam yol almışken koronavirüs tüm dünyayı sardı. Liglere ara verildi. Liglere verilen ara en çok bizi etkiledi. Liglerin yeniden başladığı ilk hafta Çaykur Rizespor maçında Fernando Muslera, Florin Andone'nin sakatlanmaları bizi derinden üzdü, gidişatımızda da ciddi bir hasar meydana getirdi. Geçen sezon Galatasaray'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Her şey üst üste geldi. Beklenmedik ve hiç kimsenin düşünmediği sakatlıklar, cezalar ve haksızlıklara maruz kaldık" diye konuştu."BU SENE FUTBOL TAKIMI GİDERİNİ 40-42 MİLYON EURO'LARA DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"Geçen sezon 60 milyon Euro olan Galatasaray Futbol Takımı'nın giderini bu sezon 40-42 milyon Euro'lara düşürmeyi hedeflediklerini kaydeden Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene 60 milyon Euro olan Galatasaray Futbol Takımı'nın giderini bu sezon 40-42 milyon Euro'lara kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Biz, 6 transfer dönemi geçirdik. Bunların hepsini de artıyla kapattık. Herkes bizi acımasızca eleştiriyor. Allah aşkına bazı divan kurulu üyeleri de çıksın, elini vicdanlarına koysunlar ve iyi şeyler yaptığımızı da söylesinler. Hatasız kul olmaz. Muhakkak hatalarımız vardır ama bunlardan ders alıyoruz. Uzun yıllardır farklı yönetimlerde oldum. Biz kulübe yarım saatliğine gelmiyoruz. Biz, muntazam bir şekilde saat 13.00'ten 19.00'a kadar kulüpte kalıyoruz. Özellikle başkanımız çok ciddi bir hastalığa yakalandıktan sonra 'Galatasaray Başkanı hasta oldu, kimse kulübe gitmiyor' demesinler diye çok daha uzun saatler kalıyoruz. Galatasaray'ı sevenleri sevindirmek, sevmeyenleri sevindirmemek için büyük mesaimizi Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a ayırıyoruz.""HER ÇIKAN BİZE VURMASIN, BİZE MORAL VERİN"İşlerine daha ciddi şekilde bakmaya başladıklarını belirten Abdurrahim Albayrak, "İşimize daha iyi, daha ciddi bir şekilde bakmaya başladık. Harcamalarımızı ciddi bir şekilde kontrol altına almak için canla başla uğraşıyoruz. Bu seneyi karla kapatmayı hedefliyoruz. Bizde bu Galatasaray aşkı olduğu sürece kulübün bir kuruşunu sokağa atmayı Allah bize nasip etmesin. Bizim morale ihtiyacımız var. Herkes bir oldu. Birçok kulüp birbirine daha çok yaklaştı. Bize biraz moral verin. Her çıkan bize vurmasın" dedi."BU SEZON GALATASARAY İÇİN İYİ ŞEYLER OLACAK"Geçen sezon çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarını dile getiren Albayrak, "Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Herkes bizi aşağı çekmek istiyor. Geçen sene dönen dolapları gördünüz. Galatasaray'ı aşağı çekmek, durdurmak için ne yollara başvurduklarına hepimiz şahit olduk. Çok üzüldüm. Geçen sezon yine de galibiyetler devam edecekti. Sivas'ta başlayan hakem hataları ve koronavirüsün gelmesiyle şanssız bir sezon geçirdik. Şampiyon olmaya çok ihtiyacımız vardı. Şampiyon olacağımıza hem teknik ekip hem futbolcular hem de camia çok inanmıştı ama şanssız bir dönem geçirdik. Bu sezon Galatasaray için iyi şeyler olacak. Yeter ki bir ve birlik olalım" diyerek sözlerini noktaladı.EŞREF HAMAMCIOĞLU: GALATASARAY'DA LİYAKAT ESASTIRGalatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'da liyakatin esas olduğunu kaydederek, "Bir kere daha dehşetle görüyoruz ki Sportif AŞ ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasındaki borç ve alacak ilişkisi, maalesef son 2 senedir tüm genel kurul ve divan kurulu toplantıları ile çeşitli platformalarda uyarılmasına rağmen aynı vahametini sürdürmektedir. Galatasaray Sportif AŞ'nin, dernekten alacağı son 12 ayda yüzde 85 oranında artmıştır. Bağımsız denetim şirketi raporunun son cümlesinde 'Tahsili mümkün görülmeyen alacak' olarak netilendirilmektedir. Bunun vahametini Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeler kapsamında nerelere gidebileceğini Galatasaray Spor Kulübü üyelerine ve özellikle Sportif AŞ yöneticilerinin dikkatine sunmak istiyorum. Galatasaray'da liyakat esastır. Görevlere talip olurken, görev teklif edilirken ve bu görevleri kabul ederken ilgili şahısların liyakat konusunu gözden kaçırmamaları esastır. Bunun dışında başka kriter olamaz. Siyasi veya ekonomik olsun kişisel tercihler bu atamalarda bir tercih sebebi olamaz. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, Türkiye'nin en zengin insan kaynağıdır. Üyelerimiz arasında ne ekonomistler ne profesörler ne yöneticiler var. Galatasaray Sportif AŞ'ye yapılan son atama vicdanlarda büyük rahatsızlık yaratmıştır. Bu konunun ivedilikle çözülmesi esastır. Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir şirkettir ve yönetim kurulu koltukları sponsorluklarla veya kasa kolaylıklarıyla elde edilebilecek kadar hafif bir yer değildir. Bu atamayı yapan, tercih eden ve bu atamadan haber i olmayan yönetim kurulu üyelerimizin vicdanlarını önüne koyarak bu konuyu değerlendirmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı."GEÇEN SEZON 60 MİLYON DOLAR'A YAKIN BÜTÇEYLE LİGİ 6'NCI BİTİRDİK"Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın günlük kararlar ve politikalarla yönetilemeyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Geçen sezon ligi 60 milyon dolara yakın bir bütçeyle altıncı bitirdik. Olabilir, her zaman şampiyon olamazsınız. 17 milyon dolar bütçeyle Trabzonspor aşağı yukarı aynı sonucu elde etti. Gelinen noktada 'Küçülmemiz ve öz kaynaklarımıza yönelmemiz lazım. Artık pahalı transferler yapamayız.' felsefesi benimsenmiş ki yöneticilerimiz mevcut futbolcularımızla yeniden masaya oturarak pazarlık yapmak yoluyla 60 milyon dolarlık bütçeyi aşağı çekmeye çalışıyor. Fakat Galatasaray, günlük kararlar ve politikalarla yönetilemez, yönetilmemeli. Mutlaka futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım. Bu söylediklerini nasıl gerçekleştirecekler? Hangi insan kaynakları imkanıyla, hangi maddi imkanlar ve hangi bilgi ile yapacaklar?""İLETİŞİM FACİALARIMIZ ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR"

Galatasaray yönetiminin, camiayı iyi bilgilendiremediğini belirten Hamamcıoğlu, "Yapılan transferlerdeki rahatsızlıklar zaman zaman gündeme geldi. Gelinen aşamada Galatasaray camiasının bilgilendirilmesi, son derece özensiz hazırlanmış, vasıfsız bir üslupla gerçekleştirilen basın toplantılarıyla yapılamaz. Bu Galatasaraylıları derinden yaralamıştır. İletişim facialarımız artarak devam etmektedir. Galatasaray Spor Kulübünün resmi sitesi kişisel bildiriler ve kişisel pozisyon almaların aracı olamaz. Buna izin verilmemeli" diyerek sözlerini noktaladı.

