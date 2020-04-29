ABDURRAHİM ALBAYRAK, DOLANDIRICILIK OLAYIYLA İLGİLİ YAŞANANLARI ANLATTI
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ABDURRAHİM ALBAYRAK, DOLANDIRICILIK OLAYIYLA İLGİLİ YAŞANANLARI ANLATTI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcılık olayıyla ilgili yaşananları anlattı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK, DOLANDIRICILIK OLAYIYLA İLGİLİ YAŞANANLARI ANLATTI
29.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:54

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcılık olayıyla ilgili yaşananları anlattı.

Albayrak, "Emniyet teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Çok titiz bir çalışma neticesinde bu insanları yakaladılar. Çok gücüme ve ağırıma gitmişti. Kendimi çok kötü hissetmiştim. Bunların hepsini atlattığım için çok mutluyum. Biz Lazlarda bir laf vardır; Ben şimdi akıllandım, basmam çürük dallara... Ben bundan sonra bu hatayı yapmam" dedi.İstanbul'da polise başvuran iş adamı Abdurrahim Albayrak dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Albayrak kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı olarak tanıtan bir kişinin kendisini telefonla aradığını "Sen çok hayırlı bir adamsın, garibanlara, çocuklara erzak dağıtacağız 40 bin liramız eksik " diyerek para istediğini söylemişti. Albayrak, kendisine yollanan hesaba 40 bin lira para yatırdığını ancak daha sonra dolandırıldığını anladığını belirterek şikayetçi olmuştu.Polis gerekli delillerin toplanmasının ardından da iki şüpheliyi düzenlendiği operasyonla yakaladı. Şüphelilerden Fatih Y. (39)'u Bağcılar'da, Abdulvahap B. (36)'yi Kocaeli Darıca' da yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ALBAYRAK YAŞANANLARI ANLATTIGalatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcılık olayıyla ilgili yaşananları ise şöyle anlattı;"8 Nisan günü bir vatandaş aradı. Kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı olarak tanıttı. Ben de kendisiyle uzun uzun konuştum. Zaten hastanedeki karantinadan yeni çıkmıştım. Psikolojik olarak zayıf bir anımdı. Duygusal bir dönemime geldi. Bahçelievler'deki yurtlar için erzak ihtiyaçlarının olduğunu, bunun bir kısmını karşıladıklarını ama bir kısmını da benden talep ettiklerini söyledi. Ben de kendilerine isteklerinin yarısını ödeyebileceğimi söyledim ve parayı gönderdik. Maalesef ki dolandırıldığımı sonradan fark ettim ve Allah'ıma şükürler olsun, dün akşam emniyet güçlerimiz çok titiz bir çalışma neticesinde suçluları yakaladı. Bugün de adalet önüne çıktılar ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler.Şunu söylemek istiyorum; insanları hassas dönemlerinde kandırmanın çok günah olduğunu, özellikle de bu mübarek aylarda insanları çok incittiğini ifade etmek istiyorum. Herkes dikkatli olsun, her telefona inanmayıp, mutlaka birkaç yere sormadan bunları yapmamasını diliyorum. Bu arada emniyet teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Çok titiz bir çalışma neticesinde bu insanları yakaladılar."

"ÇOK GÜCÜME VE AĞIRIMA GİTMİŞTİ BUNLARIN HEPSİNİ ATLATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"Albayrak, dolandırıldığını nasıl anladığıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı;"Biz parayı belediyenin hesabına yatırmadık. Öyle bir şey istemediler. Kandırıldığımı anladığım nokta da bu oldu. Bir toptancının hesabına yatırmamızı istediler. Parayı gönderdiğim zaman fatura adreslerimize fatura keseceklerini ifade ettiler. Ben de parayı yatırdıktan sonra muhasebedeki arkadaşlarımıza 'faturayı aldınız mı' dedim. Onlar da 'arıyoruz ama telefonu açmıyorlar' dedi. Ben de birkaç kez denedikten sonra Bahçelievler Belediye Başkanını arayıp, 'Başkanım, yardımı gönderdik, elinize ulaştı mı?' dediğimde, 'Ne yardımı?' diye yanıt verdi. 'Sabah konuşmadık mı?' dediğimde de 'konuşmadık' deyince dolandırıldığımızı anladık. Sonrasında ise hemen savcılığa müracaat ettik. Allah'ımıza şükürler olsun yakalandıkları için bu iftar saatlerinde o kadar huzurlu ve mutluyum ki. Çok gücüme ve ağırıma gitmişti. Kendimi çok kötü hissetmiştim. Bunların hepsini atlattığım için çok mutluyum. Albayrak son olarak, sözlerini şöyle tamamladı;

"Biz Lazlarda bir laf vardır; Ben şimdi akıllandım, basmam çürük dallara... Ben bundan sonra bu hatayı yapmam. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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